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Bijnor News: बिजनाैर में मामा ने 14 साल की भांजी से किया दुष्कर्म

Fri, 13 Nov 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:12 AM IST
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In Bijnor, a man raped his 14-year-old niece.
नजीबाबाद (बिजनाैर)। रिश्ते के तहेरे मामा ने अपनी 14 साल की भांजी से दुष्कर्म कर डाला। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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नजीबाबाद में तहेरे मामा ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी भांजी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि उसकी 14 साल की बेटी अपनी दादी के पास रहती थी। पड़ोस में रहने वाला सुल्तान उसकी पुत्री पर बुरी निगाह रखता था। आठ नवंबर की रात पुत्री दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी सुल्तान ने उसे जबरन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया।
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आरोप है कि सुल्तान ने किशोरी को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की तहरीर मिलते ही अपराध निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीओ सुनील कुमार सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद
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