गंगा स्नान मेला : मोक्षदायिनी के तट पर बसने लगा तंबुओं का शहर

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बृहस्पतिवार को एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित और एसडीएम स्मृति मिश्रा ने मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिला पंचायत के एएमए विकास मिश्रा से अब तक की गई तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। वॉच टावर, नाव और प्रशिक्षित तैराकों की तैनाती की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम ने शौचालय निर्माण शीघ्र पूरा करने, हैंडपंप लगाकर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था करने और पानी की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित पेयजल मिल सके। बता दें कि करीब पांच किलोमीटर के दायरे में लगने वाले मेला स्थल को छह सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में सड़क बनाने के साथ-साथ पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए भी काम चल रहा है। इसके साथ ही 120 पक्के शौचालय बनाए गए हैं।शौचालयों के लिए जिला पंचायत ने नगर निकायों और जिले के सभी ब्लॉक से सहयोग की अपील की है। अस्थायी शौचालय में इनके द्वारा सहयोग किया जाएगा।- पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमानगंगा किनारे लगने वाले मेले में इस बार करीब पांच लाख श्रद्धालुओं पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल श्रद्धालुओं की संख्या करीब चार लाख थी। इस बार हादसे रोकने के लिए किनारे पर चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ रस्सा बांधने के अलावा गोताखोरों के अलावा एसडीआरएफ की टीम सक्रिय रहेंगी।वर्जन::मेला स्थल को छह सेक्टर में विभाजित किया गया है। फिलहाल रास्तों को बनाने और तंबू लगाने का काम चल रहा है। रविवार तक रास्तों को बनाने काम पूरा कर लिया जाएगा। - विकास मिश्रा, एएमए जिला पंचायत