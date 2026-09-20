बिजनौर: हनीट्रैप में फंसाकर दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पांच गिरफ्तार, इनमें चार युवतियां शामिल

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दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराकर लोगों से वसूली करने वाले एक गिरोह के पांच और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस गिरोह के कुल 12 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक प्रॉपर्टी डीलर, तीन युवतियां और एक महिला शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक गौतम राय ने बताया कि नजीबाबाद थाने में जुल्फकार उर्फ बब्बू लंगड़ा गिरोह के खिलाफ चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस गिरोह पर दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराने और दबाव बनाकर वसूली करने का आरोप है। नजीबाबाद पुलिस ने शायमा, शहाना, सानिया निवासीगण कांशीराम कॉलोनी बिजनौर और अंतिमा निवासी चाहशीरी बिजनौर को गिरफ्तार किया है। इन सभी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।



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किरतपुर पुलिस ने भी इसी गिरोह के सदस्य हिफजान को गिरफ्तार किया है। हिफजान एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसने जमीनी विवाद में विपक्षी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस गिरोह की सरगना आजाद समाज पार्टी की नेता रविता गौतम समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। किरतपुर थाने से संबंधित मामले में बब्बू लंगड़ा, गुड्डी और प्रीति पहले से ही जेल में बंद हैं। पुलिस रामकली को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है।



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अब तक हो चुकी हैं 12 गिरफ्तारी

बब्बू लंगड़ा गैंग के खिलाफ अलग-अलग थानों में अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। इन सभी में बब्बू का नाम शामिल है। इसके साथ ही अब तक बब्बू लंगड़ा, अफजाल, गुड्डी, कुंती, प्रीति, मोहम्मद आसिफ, दिलशाद, शायमा, अंतिमा, शहाना परवीन, सानिया, हिफजान को गिरफ्तार किया गया है।

गिरोह में हर वर्ग के लोग हैं शामिल

इस गिरोह में हर तबके के लोग शामिल रहे हैं। दो प्रॉपर्टी डीलर जेल जा चुके हैं। एक पीएसी का सिपाही भी जेल गया है। एक कथित पत्रकार की तलाश की जा रही है। वहीं नहटौर से आसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही रविता गौतम भी वांछित है। एक अधिवक्ता भी पुलिस के रडार पर है। बिजनौर के एक कारोबारी का नाम भी सामने आया था।



युवतियों को दिए जाते थे 25 से 50 हजार रुपये

यह गिरोह फर्जी मामले दर्ज कराने के लिए दो से तीन लाख की वसूली करता था। इसमें युवतियों और महिलाओं को 25 से 50 हजार रुपये तक दिए जाते थे। इसके अलावा युवतियों के फोन और कपड़ों आदि का खर्च भी सरगना ही वहन करता था। झूठी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फिर उससे वसूली की जाती थी।







