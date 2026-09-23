Bijnor News: भनेड़ा टोलकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ता से की अभद्रता

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साहनपुर निवासी संजीव भुइयार ने तहरीर में बताया कि वह 21 सितंबर को अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बस से मेरठ में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में भनेड़ा टोल प्लाजा पर उन्होंने खुद को नजीबाबाद का निवासी बताते हुए टोल शुल्क से छूट का अनुरोध किया। इस दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद आमिर तोमर और दो अन्य कर्मचारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की। तहरीर में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और भाजपा कार्यकर्ताओं तथा मुख्यमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। संजीव भुइयार ने थाना प्रभारी से तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सुनील कुमार का कहना है कि शिकायत के आधार प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

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किरतपुर। मेरठ में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में जा रहे भाजपा कार्यकर्ता से भनेड़ा टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर अभद्रता, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।