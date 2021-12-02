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मामला वर्ष 1987 में दर्ज वाद से जुड़ा है। विवादित संपत्ति के संबंध में एकपक्षीय डिक्री पारित होने के बाद उसे निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। निचली अदालत ने 2013 में इसे खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई। अपील में वादियों ने तर्क दिया कि उन्हें मुकदमे की जानकारी नहीं थी और न ही समन की तामील हुई थी। वहीं, अदालत ने अभिलेखों का परीक्षण करते हुए पाया कि मुकदमे के दौरान 11 अक्तूबर 1998 को हुए अधिवक्ता आयुक्त के स्थलीय निरीक्षण में नफीस अहमद की मौजूदगी दर्ज थी। इससे परिवार को मुकदमे की जानकारी होने की बात सामने आई। अदालत ने देरी माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं माना। जिसके चलते अदालत ने अपील खारिज कर दी।

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बिजनौर। चांदपुर के मोहल्ला चिम्मन में जमीन के विवाद से जुड़े करीब 35 साल पुराने मामले में अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) लोकेश नागर की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने नफीस अहमद व अन्य की ओर से दाखिल सिविल अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के 25 सितंबर 2013 के आदेश को बरकरार रखा है।