Bijnor News: हरित ऊर्जा क्षेत्र में हुआ 375 करोड़ का निवेश

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बिजनौर में स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित चार महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें यूपी ग्रीन वेंचर्स एलएलपी ने छह टीपीडी क्षमता के सीबीजी प्लांट की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे करीब 30 लोगों को रोजगार मिलेगा। आरएनर्जी डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कृषि अवशेष एवं प्रेस-मड जैसे मिश्रित फीडस्टॉक पर आधारित 25 टीपीडी क्षमता के सीबीजी प्रोजेक्ट और फीडस्टॉक कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इस प्लांट की स्थापना से 150 रोजगार सृजित होंगे।वहीं, युवा बायो एनर्जी ने 10 टीपीडी क्षमता के सीबीजी प्लांट के लिए 60 करोड़ रुपये के निवेश किया है। इससे 80 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आगमिक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीबीजी एवं बायो-फर्टिलाइजर निर्माण परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 100 लोगों को रोजगार मिलेगा।डीएम जसजीत कौर ने ने बताया कि इन चार परियोजनाओं से 360 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह उपलब्धि जनपद में निवेश-अनुकूल वातावरण, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लिए अच्छा कदम है। निवेशकों को आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।