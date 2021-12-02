Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया ब्लड सैंपल कलेक्शन का समय
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:08 AM IST
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बिजनौर। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को राहत देने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन का समय बढ़ा दिया गया है। अब मरीज दोपहर ढाई बजे तक जांच के लिए अपना ब्लड सैंपल दे सकेंगे। इसके साथ ही मरीजों को ढाई बजे तक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। समय बढ़ने से जांच कराने वाले मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज में पहले ब्लड सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था दोपहर एक बजे तक ही थी। ओपीडी में चिकित्सक को दिखाने के बाद जांच कराने में परेशानी होती थी। कम समय में जांच होने नहीं होने से उन्हें दूसरे दिन अस्पताल आना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी होती थी। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैंपल कलेक्शन का समय डेढ़ घंटे बढ़ा दिया है। दोपहर ढाई बजे तक ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इससे ओपीडी में देर से पहुंचने वाले मरीज भी चिकित्सक की सलाह के बाद उसी दिन जांच के लिए सैंपल दे सकेंगे।
मरीजों को ढाई बजे तक जांच और दवा मिलने उन्हें अलग-अलग दिन मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सैंपल कलेक्शन का समय बढ़ाए जाने से जांच प्रक्रिया सुगम हुई है। मेडिकल कॉलेज की इस व्यवस्था से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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ब्लड सैंपल क्लेक्शन और दवाई देने के समय को बढ़ा दिया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। मरीजों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। ....डॉ. ललिता चौधरी, प्राचार्या, मेडिकल कॉलेज, बिजनौर
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मेडिकल कॉलेज में पहले ब्लड सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था दोपहर एक बजे तक ही थी। ओपीडी में चिकित्सक को दिखाने के बाद जांच कराने में परेशानी होती थी। कम समय में जांच होने नहीं होने से उन्हें दूसरे दिन अस्पताल आना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी होती थी। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैंपल कलेक्शन का समय डेढ़ घंटे बढ़ा दिया है। दोपहर ढाई बजे तक ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इससे ओपीडी में देर से पहुंचने वाले मरीज भी चिकित्सक की सलाह के बाद उसी दिन जांच के लिए सैंपल दे सकेंगे।
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मरीजों को ढाई बजे तक जांच और दवा मिलने उन्हें अलग-अलग दिन मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सैंपल कलेक्शन का समय बढ़ाए जाने से जांच प्रक्रिया सुगम हुई है। मेडिकल कॉलेज की इस व्यवस्था से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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ब्लड सैंपल क्लेक्शन और दवाई देने के समय को बढ़ा दिया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। मरीजों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। ....डॉ. ललिता चौधरी, प्राचार्या, मेडिकल कॉलेज, बिजनौर