Bijnor News: पत्नी का गंगा में और पति का पेड़ पर लटका शव मिला, हत्या की आशंका

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सोमवार की सुबह 10 बजे पत्नी के संग देशराज उर्फ छोटे चारा और लकड़ी काटने के लिए खेत पर गया। दोपहर बाद तक भी जब दोनों घर नहीं लौटे तो बेटी कामिनी ने छोटे भाई हनी को खेत पर भेजा। हनी ने जाकर देखा तो उसे मम्मी-पापा खेत पर नहीं मिले। खेत के पास चकरोड में उनकी चप्पलें पड़ी मिली। पास में ही खून भी पड़ा था। यह देखकर वह घबरा गया और दौड़ते हुए घर पहुंचा। जानकारी मिलने पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा होकर गंगा खादर में स्थित खेत पर पहुंचे।ग्रामीण ने अनुमान लगाया कि गुलदार उठा कर ले गया होगा। वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया पुलिस भी जानकारी मिलने पर पहुंच गई। मगर देर शाम तक दोनों का कहीं पता नहीं लग पाया।मंगलवार की सुबह सुषमा का शव गंगा के पानी में गिरे पड़े शहतूत के पेड़ में दुपट्टे से बंधा हुआ अर्द्धनग्न अवस्था में मिला। वहीं देशराज का शव करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक पेड़ पर बाइक की क्लच के तार से लगाए गए फंदे से लटका मिला। देशराज के कपड़े गायब थे और उसके शरीर पर पत्नी की सलवार थी। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देशराज की मौत की वजह हैगिंग आया है यानि मृत्यु से पहले फांसी के कारण दम घुटना है।उधर सुषमा की गला दबाकर हत्या किया जाना सामने आया है। मृतक दंपति अपने पीछे दो बेटी और दो बेटों को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। मंगलवार की शाम डीआईजी मुनीराज जी ने घटनास्थल का मुआयना किया।वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची कामिनी ने बतााय कि उनकी किसी से रंजिश या झगड़ा भी नहीं था। मम्मी पापा दोनों एक साथ खेत पर गए थे। खेत में खून भी पड़ा मिला था। बोली कि किसी ने उसके मम्मी-पापा को मारा है। हालांकि देर शाम तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई।