Bijnor News: मचा था शोर...पति-पत्नी को उठा ले गए दो गुलदार

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सोमवार की शाम ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से सोमवार को सूचना दी थी कि देशराज और उसकी पत्नी सुषमा को दो अलग-अलग गुलदार उठाकर ले गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर तलाश शुरू कर दी। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे से थर्मल ड्रोन के जरिए चार किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। टीम ने खेतों, झाड़ियों और जंगल से सटे इलाकों में ड्रोन की मदद से दोनों की तलाश की। शाम करीब पांच बजे तक अभियान चलाया लेकिन बारिश होने पर इसे रोकना पड़ा। मौसम साफ होने के बाद रात करीब आठ बजे दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम रात में भी थर्मल ड्रोन से संभावित स्थानों को खंगालती रही। मंगलवार सुबह ग्राम प्रधान ने वन विभाग और पुलिस को दोनों के शव मिलने की सूचना दी।पहले भी मचा था गुलदार के उठा ले जाने का हल्ला, बाद में मामला कुछ और निकलापिता ने बेटे को मारा, गुलदार को ठहराया था कसूरवारनांगल सोती के गांव तिसोतरा निवासी सौरभ तोमर की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर ने 15 नवंबर 2025 को कर दी। गले पर धारदार हथियार के निशान को गुलदार द्वारा बेटे को मार देने का शोर मचाया। लेकिन पुलिस की तहकीकात में हत्या सामने आई। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पिता को जेल भेज दिया था।गुलदार के उठा ले जाने का मचा शोर, देहरादून में मिली महिलाकिरतपुर के एक गांव निवासी एक महिला 11 नवंबर 2025 को सुबह छह बजे कूड़ा डालने के लिए घर से निकली। आधा घंटा बाद भी घर नहीं पहुंची तो गांव में गुलदार के उठा ले जाने का शोर मच गया। हालांकि पुलिस ने महिला को देहरादून से ढूंढ से निकाला।युवती को उठाकर ले जाने का मचाया शोरनहटौर के गांव नन्हेडा की रहने वाली एक युवती 23 अक्तूबर 2025 को खेत की मेढ़ से गायब हो गई थी। परिजनों ने युवती को गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने का शोर मचाया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने उसकी तलाश की लेकिन बाद में पुलिस ने युवती को देहरादून से ढूंढा।सोमवार को तीन बजे पति-पत्नी को दो गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस के साथ मिलकर थर्मल ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने की सूचना झूठी थी। .महेश गौतम, रेंजर वन विभाग, बिजनौर