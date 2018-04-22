{"_id":"5adb8bcd4f1c1b58098b5bfd","slug":"151524337613-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"???? ?? 120 ?????? ??? ???? ????? ???????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
???? ?? 120 ?????? ??? ???? ????? ???????
çÕÁÙõÚUÐ ãUÚU Õ‘¿ð ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU SßSÍ ÁèßÙ ·¤æ ¥æÏæÚU ·¤ô ¥×Ü ×ð´ ÜæÙð ·ð¤ çÜ° »ýæ× SßÚUæÁ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßàæðá âƒæÙ ç×àæÙ §¢¼ýÏÙéá ·¤æØü·ý¤× ·¤è àæéL¤¥æÌ 23 ¥ÂýñÜ âð ·¤è Áæ°»èÐ ØãU ¥çÖØæÙ 23 âð àæéM¤ ãUô·¤ÚU 27 ¥ÂýñÜ Ì·¤ ¿Üð»æÐ ØãU ¥çÖØæÙ çÁÜð ·ð¤ âÖè çß·¤æâ ¹¢ÇUô´ ·ð¤ 120 »æ¢ßô´ ×ð´ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ
âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU âð Õ‘¿ô´ ·¤ô ¹âÚUæ, ÅUèÅUè, Âð´ÅUæ, ÕèâèÁè, ÇUèÂèÅUè, ãðUÂðÅUæ§çÅUâ, ¥æ§üÂèßè, ÂôçÜØô ¹ÌÚUÙæ·¤ Õè×æçÚUØô´ âð Õ¿æÙð ·ð¤ çÜ° Øð ÅUè·ð¤ Ü»æ° Áæ°¢»ðÐ âÚU·¤æÚU ·ð¤ »ýæ× SßÚUæÁ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßàæðá âƒæÙ ç×àæÙ §¢¼ýÏÙéá ¥çÖØæÙ ·¤è àæéL¤¥æÌ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ ¥çÖØæÙ ·¤æ ÂýÍ× ¿ÚU‡æ 21 ¥ÂýñÜ âð àæéM¤ ãUô·¤ÚU 27 ¥ÂýñÜ Ì·¤ ¿Üð»æÐ §â ¥çÖØæÙ ·¤ô âÈ¤Ü ÕÙæÙð ×ð´ ÂýˆØð·¤ »æ¢ß ×ð´ ¥æ¢»ÙÕæÇ¸Uè ·¤æØü·¤Ìæü, ¥æàææ°¢, °°Ù°× ¥æçÎ âãUØô» ·¤Úð´U»ðÐ çÁÜð ·ð¤ ·é¤Ü 11 ŽÜæ·¤ ×ð´ âð 120 »æ¢ßô´ ×ð´ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ çß·¤æâ ¹¢ÇU ×ôãU×ÎÂéÚU Îðß×Ü âð 14, ç·¤ÚUÌÂéÚU âð 12, Ïæ×ÂéÚU âð 18, SØôãUæÚUæ âð ÀUãU, ·¤ôÌßæÜè ÎðãUæÌ âð 18, ÙÁèÕæÕæÎ âð 23, ãUËÎõÚU âð ¥æÆU, ÁÜèÜÂéÚU âð ¥æÆU, ÙêÚUÂéÚU âð Îô, ¥È¤ÁÜ»É¸U âð âæÌ ÌÍæ ÙãUÅUõÚU âð âæÌ »æ¢ßô´ ·¤æ ¿ØÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ çÁÜæ ÂýçÌÚUÿæ‡æ ¥çÏ·¤æÚUè °â·ð¤ çÙ»× Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â ¥çÖØæÙ ×ð´ çÁÜð ·ð¤ 120 »æ¢ßô´ ·¤ô àææç×Ü ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ÜÿØ ãñU ç·¤ ·¤ô§ü Öè Õ‘¿æ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ âð Ù ÀêUÅðUÐ ¥çÖØæÙ ·¤ô âÈ¤Ü ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÂêÚUè ÅUè× ÌñØæÚU ãñUÐ
çÕÁÙõÚUÐ ãUÚU Õ‘¿ð ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU SßSÍ ÁèßÙ ·¤æ ¥æÏæÚU ·¤ô ¥×Ü ×ð´ ÜæÙð ·ð¤ çÜ° »ýæ× SßÚUæÁ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßàæðá âƒæÙ ç×àæÙ §¢¼ýÏÙéá ·¤æØü·ý¤× ·¤è àæéL¤¥æÌ 23 ¥ÂýñÜ âð ·¤è Áæ°»èÐ ØãU ¥çÖØæÙ 23 âð àæéM¤ ãUô·¤ÚU 27 ¥ÂýñÜ Ì·¤ ¿Üð»æÐ ØãU ¥çÖØæÙ çÁÜð ·ð¤ âÖè çß·¤æâ ¹¢ÇUô´ ·ð¤ 120 »æ¢ßô´ ×ð´ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ
âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU âð Õ‘¿ô´ ·¤ô ¹âÚUæ, ÅUèÅUè, Âð´ÅUæ, ÕèâèÁè, ÇUèÂèÅUè, ãðUÂðÅUæ§çÅUâ, ¥æ§üÂèßè, ÂôçÜØô ¹ÌÚUÙæ·¤ Õè×æçÚUØô´ âð Õ¿æÙð ·ð¤ çÜ° Øð ÅUè·ð¤ Ü»æ° Áæ°¢»ðÐ âÚU·¤æÚU ·ð¤ »ýæ× SßÚUæÁ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßàæðá âƒæÙ ç×àæÙ §¢¼ýÏÙéá ¥çÖØæÙ ·¤è àæéL¤¥æÌ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ ¥çÖØæÙ ·¤æ ÂýÍ× ¿ÚU‡æ 21 ¥ÂýñÜ âð àæéM¤ ãUô·¤ÚU 27 ¥ÂýñÜ Ì·¤ ¿Üð»æÐ §â ¥çÖØæÙ ·¤ô âÈ¤Ü ÕÙæÙð ×ð´ ÂýˆØð·¤ »æ¢ß ×ð´ ¥æ¢»ÙÕæÇ¸Uè ·¤æØü·¤Ìæü, ¥æàææ°¢, °°Ù°× ¥æçÎ âãUØô» ·¤Úð´U»ðÐ çÁÜð ·ð¤ ·é¤Ü 11 ŽÜæ·¤ ×ð´ âð 120 »æ¢ßô´ ×ð´ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ çß·¤æâ ¹¢ÇU ×ôãU×ÎÂéÚU Îðß×Ü âð 14, ç·¤ÚUÌÂéÚU âð 12, Ïæ×ÂéÚU âð 18, SØôãUæÚUæ âð ÀUãU, ·¤ôÌßæÜè ÎðãUæÌ âð 18, ÙÁèÕæÕæÎ âð 23, ãUËÎõÚU âð ¥æÆU, ÁÜèÜÂéÚU âð ¥æÆU, ÙêÚUÂéÚU âð Îô, ¥È¤ÁÜ»É¸U âð âæÌ ÌÍæ ÙãUÅUõÚU âð âæÌ »æ¢ßô´ ·¤æ ¿ØÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ çÁÜæ ÂýçÌÚUÿæ‡æ ¥çÏ·¤æÚUè °â·ð¤ çÙ»× Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â ¥çÖØæÙ ×ð´ çÁÜð ·ð¤ 120 »æ¢ßô´ ·¤ô àææç×Ü ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ÜÿØ ãñU ç·¤ ·¤ô§ü Öè Õ‘¿æ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ âð Ù ÀêUÅðUÐ ¥çÖØæÙ ·¤ô âÈ¤Ü ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÂêÚUè ÅUè× ÌñØæÚU ãñUÐ