शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor ›   ¹æÙæ ÕÙæÌð ×çãUÜæ ÛæéÜâè

¹æÙæ ÕÙæÌð ×çãUÜæ ÛæéÜâè

Meerut Bureau Updated Tue, 22 May 2018 12:44 AM IST
ख़बर सुनें
Ù»èÙæÐ ¹æÙæ ÕÙæÌð â×Ø °·¤ ×çãUÜæ »¢ÖèÚU M¤Â âð ÛæéÜâ »§üÐ ×çãUÜæ ·¤ô ©UÂ¿æÚU ·ð¤ çÜ° Ù»èÙæ âè°¿âè ÂÚU ÜæØæ »Øæ, ÁãUæ¢ âð ÂýæÍç×·¤ ©UÂ¿æÚU ·ð¤ ÕæÎ ç¿¢ÌæÁÙ·¤ ãUæÜÌ ×ð´ çÕÁÙõÚU ç¿ç·¤ˆâæÜØ ·¤ô ÚðUÈ¤ÚU ·¤ÚU çÎØæÐ
ÍæÙæ ÿæð˜æ ·ð¤ »æ¢ß âñÎ¹ðÇ¸Uè çÙßæâè ×ÎÙ çâ¢ãU ·¤è ÂˆÙè âôÙè wv ßáü âô×ßæÚU ·¤è ÎôÂãUÚU ÚUâô§ü ƒæÚU ×ð´ ¿êËãðU ÂÚU ¹æÙæ ÕÙæ ÚUãUè ÍèÐ ¿êËãðU âð ¿æßÜ ·¤æ ÕÌüÙ ©UÌæÚUÌð â×Ø ©Uâ·ð¤ ·¤ÂÇ¸Uô´ ×ð´ ¥æ» Ü» »§üÐ ¥æ» Ü»Ùð âð ßãU ÕéÚUè ÌÚUãU ÛæéÜâ »§üÐ àæôÚU ×¿æÙð ÂÚU ÂçÚUÁÙô´ Ùð ¥æ» ÕéÛææ§ü Üðç·¤Ù ÌÕ Ì·¤ ßãU ÕéÚUè ÌÚUãU ÛæéÜâ ¿é·¤è ÍèÐ ×ÎÙ çâ¢ãU ß ÂçÚUÁÙ ©UÂ¿æÚU ·ð¤ çÜ° Ù»èÙæ âè°¿âè ÂÚU Üæ° ÁãUæ¢ âð ©Uâð ÂýæÍç×·¤ ©UÂ¿æÚU ·ð¤ ÕæÎ çÕÁÙõÚU ÚðUÈ¤ÚU ·¤ÚU çÎØæÐ ÂçÚUÁÙô´ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ×çãUÜæ »ÖüßÌè ãñUÐ ç¿ç·¤ˆâ·¤ ÇUæò€ÅUÚU Èñ¤Á Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×çãUÜæ ·¤ÚUèÕ }® ÂýçÌàæÌ âð ¥çÏ·¤ ÛæéÜâè ãñUÐ ƒæÅUÙæ ·¤è âê¿Ùæ ÂéçÜâ ·¤ô Öè Îð Îè »§ü ãñUÐ

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

singer lily allen was addicted to vodka and cant difference in water and alcohal
Weird Stories

शराब की इतनी ज्यादा शौकीन हो गई थी ये सिंगर, पानी और वोदका में फर्क करना ही भूल गई

21 मई 2018

this undergarment sensor can protect women from rape video goes viral on internet
Science Wonders

अब युवतियों का रेप होने से बचाएंगे अंडरगार्मेंट्स, सामने आया वायरल खबर का असली सच

21 मई 2018

ऐश्वर्या राय
Bollywood

इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय बच्चन को पहचानना है बेहद मुश्किल, दूसरी स्लाइड में मिलेगा हिंट

21 मई 2018

डेमो
Weird Stories

विमान में कैसी-कैसी हरकतें करने लगते हैं लोग, देखते ही लोगों के मुंह से निकल जाते हैं अपशब्द

21 मई 2018

sridevi fan made a car of sridevi photos to tribute her and met boney kapoor
Weird Stories

श्रीदेवी की मौत के 2 महीने बाद इस फैन ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया हैरान, बोनी कपूर हुए भावुक

21 मई 2018

आलिया भट्ट
Bollywood

रणबीर की जिंदगी में आलिया के आते ही खुली किस्मत, बॉलीवुड ने खेला 400 करोड़ का दांव

21 मई 2018

plane
Weird Stories

आसमान में प्रेमी ने मंगेतर को इस तरीके से किया प्रपोज, पलभर में वायरल हो गया वीडियो

21 मई 2018

सुष्मिता सेन
Bollywood

42 साल की सुष्मिता सेन ने छेड़खानी पर किया खुलासा, 'जब भीड़ में 15 साल के लड़के ने...'

21 मई 2018

Prince Harry and Meghan Markle
Weird Stories

ब्रिटेन की शाही शादी में जब बजा 'तेरी आंख्या का यो काजल', उसके बाद जो हुआ पेट पकड़ कर हसेंगे

21 मई 2018

Prince Harry
Weird Stories

साल 2018 की सबसे बड़ी शादी में सो गया दूल्हे का पिता, बीच रास्ते डांस करने लगा घोड़ा

21 मई 2018

Most Read

आंध्र एक्सप्रेस
Madhya Pradesh

ग्वालियर में आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग, बचाए गए 37 डिप्टी कलेक्टर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बिरला नगर पुल के पास आंध्रा एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगने की खबर है।

21 मई 2018

आईसीसी मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने जांचीं स्टेडियम की व्यवस्थाएं
Dehradun

आईसीसी मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने जांचीं स्टेडियम की व्यवस्थाएं

22 मई 2018

प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार
Dehradun

प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार

22 मई 2018

मनपसंद रिश्ते के लिए 500 आवेदन, आयोजन 29 को
Dehradun

मनपसंद रिश्ते के लिए 500 आवेदन, आयोजन 29 को

22 मई 2018

मेरठ
Meerut

उज्ज्वला गैस योजना में अवैध वसूली का आरोप 

22 मई 2018

शिक्षकों को ईमानदारी से निभानी होगी जिम्मेदारी : अग्रवाल
Dehradun

शिक्षकों को ईमानदारी से निभानी होगी जिम्मेदारी : अग्रवाल

22 मई 2018

शिक्षा व्यवस्था सुधार में प्रधानाचार्यों की भूमिका अहम
Dehradun

शिक्षा व्यवस्था सुधार में प्रधानाचार्यों की भूमिका अहम

22 मई 2018

मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव व मायावती।
Lucknow

'मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री तो बुआ मायावती को क्या बनाएंगे अखिलेश'

21 मई 2018

सतलोक आश्रम प्रकरण के देशद्रोह समेत तीन मुकदमों में छह गवाहों ने दी गवाही
Hisar

सतलोक आश्रम प्रकरण के देशद्रोह समेत तीन मुकदमों में छह गवाहों ने दी गवाही

22 मई 2018

पहले दिन मुरादाबाद व गाजियाबाद के खिलाड़ियों का दबदबा
Aligarh

पहले दिन मुरादाबाद व गाजियाबाद के खिलाड़ियों का दबदबा

22 मई 2018

Related Videos

VIDEO: घर से भाग रहे प्रेमी जोड़े की पुलिस थाने में हुई मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेमी जोड़े ने पुलिस थाने में जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। देखिए क्यों और कैसे हुई प्रेमी जोड़े की मौत।

16 मई 2018

BANK 1:18

‘मानव बम’ बनकर बैंक लूटने पहुंचा, पुलिस ने किया ये हाल

6 अप्रैल 2018

बिजनौर 3:01

सीआरपीएफ के जवान ने नाबालिक से किया रेप, तस्वीरें की वायरल

4 अप्रैल 2018

BIJNOR 1:32

भारत बंद के दौरान फंसी एंबुलेंस, कंधे पर लेकर दौड़ा बेटा, पिता की मौत

3 अप्रैल 2018

dalit 3:02

विरोध प्रदर्शन करते दलित समुदाय के लोगों ने बागपत से लेकर बिजनौर तक किया ये

2 अप्रैल 2018

Recommended

हत्या कर युवक का शव नलकूप की होजी में फैका-Meerut
Meerut

हत्या कर युवक का शव नलकूप की होजी में फैका-Meerut

22 मई 2018

योगेश वर्मा ने रासुका के खिलाफ डीएम को दिया प्रत्यावेदन
Meerut

योगेश वर्मा ने रासुका के खिलाफ डीएम को दिया प्रत्यावेदन

22 मई 2018

आतंक विरोधी दिवस मनाया
Meerut

आतंक विरोधी दिवस मनाया

22 मई 2018

लूट का वीडियो वायरल खोल रहा पुलिस की पोल
Meerut

लूट का वीडियो वायरल खोल रहा पुलिस की पोल

22 मई 2018

जहर से भैंस की मौत।
Meerut

जहर से भैंस की मौत।

22 मई 2018

सोतीगंज में कटती मिली स्कार्पियो, दो गिरफ्तार
Meerut

सोतीगंज में कटती मिली स्कार्पियो, दो गिरफ्तार

22 मई 2018

आज का मुद्दा
View more polls

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.