बिजनौर: रेस्क्यू सेंटर में बाघ की मौत, गंभीर हालत में लाया गया था; पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया तेंदुआ

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कार्बेट टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर में दो महीने से उपचाराधीन बाघ की मौत हो गई। वन विभाग ने बाघ के शव का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं गांव सैफाबाद में एक तेंदुआ आबादी के पास से पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया और मार दिया।

कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ उपखंड के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में 26 जून को फांटो रेंज से एक नर बाघ को अत्यंत गंभीर हालत में लाया गया था। उसका उपचार चल रहा था, मगर बचाया नहीं जा सका। बुधवार को बाघ के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। उसके शरीर के जैविक नमूने बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान व देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान को परीक्षण हेतु भेजे गए हैं।



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शव विच्छेदन के बाद कार्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक आईएफएस राहुल मिश्रा, कालागढ़ के उप प्रभागीय वन अधिकारी बिंदरपाल, नैनीताल जू के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. हिमांशु पांगती, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि कुंदन सिंह खाती, एनजीओ के प्रतिनिधि सोहिनी शाह, मनोज सती, इदरीस हुसैन, वन अधिकारी नवीन चंद्र पाण्डे, सरत सिंह बिष्ट, विनोद बिष्ट आदि मौजूद रहे।



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लगातार स्वास्थ्य निगरानी जारी रही

कालागढ़ के उप प्रभागीय वनाधिकारी बिंदरपाल का कहना है कि बाघ का निरंतर उपचार किया जा रहा था। बाघ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके उपचार व देखभाल के सभी प्रयास किए गए। मंगलवार शाम उसने अंतिम सांस ली।