Bhadohi News: विश्वकर्मा शोभायात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
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विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को नगर में जिलास्तरीय विश्वकर्मा जागरूकता शोभायात्रा निकाली गई। चेयरमैन विनय चौरसिया ने फीता काटकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। शोभायात्रा दुर्गागंज बाजार से शुरू होकर छनोरा, सुरियावां, मोढ़, फत्तूपुर होते हुए भदोही पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।
रथ पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा विराजमान थी। शोभायात्रा में समाज के लोग शामिल हुए। युवाओं में विशेष उत्साह दिखा और भगवान विश्वकर्मा के जयकारों से मार्ग गूंजता रहा। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया।
समाज के अध्यक्ष रामराज विश्वकर्मा ने बताया कि शोभायात्रा का उद्देश्य भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों और उनकी महत्ता से लोगों को अवगत कराना है।
इसका लक्ष्य समाज में एकता, जागरूकता और आपसी भाईचारे का संदेश देना भी है। इस मौके पर घनश्याम विश्वकर्मा, वीरेंद्र विश्वकर्मा, कृष्णकांत विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, शशि कांत, नंदलाल, साधु शरण, राम आशरे, अजय, गुलाब, संतोष, कन्हैया विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, पवन और सुनील विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त और समाज के लोग शामिल हुए।
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रथ पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा विराजमान थी। शोभायात्रा में समाज के लोग शामिल हुए। युवाओं में विशेष उत्साह दिखा और भगवान विश्वकर्मा के जयकारों से मार्ग गूंजता रहा। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया।
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समाज के अध्यक्ष रामराज विश्वकर्मा ने बताया कि शोभायात्रा का उद्देश्य भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों और उनकी महत्ता से लोगों को अवगत कराना है।
इसका लक्ष्य समाज में एकता, जागरूकता और आपसी भाईचारे का संदेश देना भी है। इस मौके पर घनश्याम विश्वकर्मा, वीरेंद्र विश्वकर्मा, कृष्णकांत विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, शशि कांत, नंदलाल, साधु शरण, राम आशरे, अजय, गुलाब, संतोष, कन्हैया विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, पवन और सुनील विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त और समाज के लोग शामिल हुए।
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