Bhadohi News: एक करोड़ सात लाख की लागत से बड़े शिव मंदिर का होगा सुंदरीकरण

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विधायक कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर में डबल स्टोरी यात्री हाल, भव्य स्वागत द्वार, हाईमास्ट लाइट, बैठने के लिए बेंच, डस्टबिन, वाटर कूलर और पुलिस बूथ समेत कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।इससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मंदिर परिसर की तस्वीर भी बदलेगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि धार्मिक आस्था, संस्कृति और विकास को साथ लेकर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है।इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, बृजेश गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता, शरद पांडेय, दीपक मोदनवाल, पवन त्रिपाठी, बाबू सिंह, आकाश, अवनीश दुबे, सच्चिदानंद अग्रहरि, रमेश पांडेय, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, अश्वनी अग्रवाल, रामकृष्ण खट्टू आदि मौजूद रहे।