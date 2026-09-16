Bhadohi News: आंबेडकर पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
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ब्लाॅक के तुलसीचक गांव में मंगलवार को आंबेडकर पार्क के निर्माण के लिए बैठक हुई। इसमें सर्व सम्मति से आंबेडकर पार्क बनवाने का निर्णय लिया गया।
विधायक जाहिद बेग ने पहल का स्वागत किया। प्रधान लालजी यादव ने विधायक सहित ग्रामवासियों का स्वागत किया। उन्होंने ग्रामवासियों की मंशा के अनुरूप गांव में आंबेडकर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी बताया कि पार्क बन जाने के बाद वहां डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस दौरान हल्का लेखपाल प्रशांत गौड़ भी मौजूद रहे।
बैठक में शमशेर यादव, प्रमोद सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, अमित सिंह, किरन सिंह, बलिराम, किरन, अमरावती, प्रभावती, सुभाषचंद्र के अलावा शैलेष यादव, प्रह्लाद सिंह, छविनाथ शर्मा, लालमन यादव, उमाशंकर, अच्छेलाल, आनंद, छोटेलाल, नन्हें लाल, भोला यादव, राजकुमार गुप्ता, शंकर यादव, मुनिराज यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
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विधायक जाहिद बेग ने पहल का स्वागत किया। प्रधान लालजी यादव ने विधायक सहित ग्रामवासियों का स्वागत किया। उन्होंने ग्रामवासियों की मंशा के अनुरूप गांव में आंबेडकर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी बताया कि पार्क बन जाने के बाद वहां डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस दौरान हल्का लेखपाल प्रशांत गौड़ भी मौजूद रहे।
बैठक में शमशेर यादव, प्रमोद सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, अमित सिंह, किरन सिंह, बलिराम, किरन, अमरावती, प्रभावती, सुभाषचंद्र के अलावा शैलेष यादव, प्रह्लाद सिंह, छविनाथ शर्मा, लालमन यादव, उमाशंकर, अच्छेलाल, आनंद, छोटेलाल, नन्हें लाल, भोला यादव, राजकुमार गुप्ता, शंकर यादव, मुनिराज यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
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