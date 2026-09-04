Bhadohi News: जिला महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर व्यापारियों ने किया सम्मान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन में भदोही जिला महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर अरमान अहमद का सोमवार को व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारियों ने उन्हें मिठाई खिलाकर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कहा कि उनके सक्रिय और मिलनसार व्यक्तित्व से संगठन को भदोही जनपद में मजबूती मिलेगी। उम्मीद जताई कि वे व्यापारियों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से प्रमुखता से उठाएंगे।
नवनियुक्त जिला महामंत्री ने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान राकेश तिवारी, डॉ. ज़ाहिद, अविनाश दुबे, शाह आलम, वजहुल अहमद, जटा यादव, मोहम्मद सलीम, रियाज अहमद, नौशाद अहमद आदि रहे।
विज्ञापन
नवनियुक्त जिला महामंत्री ने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान राकेश तिवारी, डॉ. ज़ाहिद, अविनाश दुबे, शाह आलम, वजहुल अहमद, जटा यादव, मोहम्मद सलीम, रियाज अहमद, नौशाद अहमद आदि रहे।
विज्ञापन