फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Thieves steal solar cables; power supply to 300 homes disrupted

Bhadohi News: सोलर केबल को काट ले गए चोर, 300 घरों की आपूर्ति बाधित

Sat, 17 Oct 2026 01:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Thieves steal solar cables; power supply to 300 homes disrupted
जल जीवन मिशन हुसैनीपुर का केबल काट ले गए चोर। संवाद
महराजगंज। औराई कोतवाली क्षेत्र के हुसैनीपुर स्थित नमामि गंगे परियोजना के तहत बने जल निगम की सोलर केबल को बृहस्पतिवार की रात चोरों ने काट लिया। जिससे बाजार समेत गांव के 300 घरों की हर घर नल, हर घर जल की सप्लाई बाधित हो गई।
विज्ञापन

औराई कोतवाली के हुसैनीपुर गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत जल निगम की ओर से पेयजल टंकी सप्लाई की गई है। इसके तहत हर घर नल-जल की सप्लाई की जाती है। जल निगम के ऑपरेटर संतोष सिंह ने बताया कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि गांवों में घरों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में जब मौके पर जाकर देखा गया तो चोरों ने कई जगहों से केबल कटा हुआ था। वहीं हाईमास्ट लाइट भी गिरा हुआ था। चोर करीब 100 मीटर केबल चुरा ले गए थे। बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने 112 से करते हुए उच्चाधिकारियों को दी। इस बीच केबल चोरी होने से करीब 300 घरों की पेयजल आपूर्ति बाधित रही। लोग हैंडपंप से पानी लेकर अपना काम चलाए।
विज्ञापन

एक्सईएन राजबली ने बताया कि इसकी सूचना संबंधित कार्यदायी संस्था को दी गई। उनके स्तर से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराकर नई केबल लगाई जाएगी। जिससे आपूर्ति जल्द चालू हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed