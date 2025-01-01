Bhadohi News: सोलर केबल को काट ले गए चोर, 300 घरों की आपूर्ति बाधित

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औराई कोतवाली के हुसैनीपुर गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत जल निगम की ओर से पेयजल टंकी सप्लाई की गई है। इसके तहत हर घर नल-जल की सप्लाई की जाती है। जल निगम के ऑपरेटर संतोष सिंह ने बताया कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि गांवों में घरों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में जब मौके पर जाकर देखा गया तो चोरों ने कई जगहों से केबल कटा हुआ था। वहीं हाईमास्ट लाइट भी गिरा हुआ था। चोर करीब 100 मीटर केबल चुरा ले गए थे। बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने 112 से करते हुए उच्चाधिकारियों को दी। इस बीच केबल चोरी होने से करीब 300 घरों की पेयजल आपूर्ति बाधित रही। लोग हैंडपंप से पानी लेकर अपना काम चलाए।एक्सईएन राजबली ने बताया कि इसकी सूचना संबंधित कार्यदायी संस्था को दी गई। उनके स्तर से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराकर नई केबल लगाई जाएगी। जिससे आपूर्ति जल्द चालू हो सके।