Bhadohi News: जिले में स्थापित की जाएगी भगवान परशुराम की प्रतिमा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:22 AM IST
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जंगीगंज। डीघ ब्लॉक के मोन डगडगपुर, जंगीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर कुटिया में भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। समाज विकास मंच की ओर से 21 अक्तूबर को भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।
जिसमें देशभर के बड़े मठ व मंदिरों के पीठाधीश्वर व महंत जुटेंगे। यह जानकारी समाज विकास मंच के अध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने दी।
अभिषेक ने बताया कि भदोही समेत आसपास के जिले में यह भगवान परशुराम की इकलौती प्रतिमा होगी। भगवान परशुराम की यह प्रतिमा संगमरमर के पत्थर की होगी। जिसकी लागत करीब सवा लाख के आसपास है।
अभिषेक ने बताया कि इस भव्य आयोजन में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या धाम से जगद्गुरू परमहंस आचार्य, श्रीमठ बाघबंरी गद्दी भरद्वाजपूरम के पीठाधीश्वर व बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलबीम गिरी महराज, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती महाराज, शृंंगवेदपुर पीठाधीश्वर जगद्गुरू रामानुजाचार्य स्वामी नारायणचार्य शांडिल्य जी महाराज, सीताराम आश्रम बलसाढ गुजरात के संस्थापक स्वामी समर्थ रामदास महाराज, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जैसे आचार्य आएंगे।
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जिसमें देशभर के बड़े मठ व मंदिरों के पीठाधीश्वर व महंत जुटेंगे। यह जानकारी समाज विकास मंच के अध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने दी।
अभिषेक ने बताया कि भदोही समेत आसपास के जिले में यह भगवान परशुराम की इकलौती प्रतिमा होगी। भगवान परशुराम की यह प्रतिमा संगमरमर के पत्थर की होगी। जिसकी लागत करीब सवा लाख के आसपास है।
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अभिषेक ने बताया कि इस भव्य आयोजन में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या धाम से जगद्गुरू परमहंस आचार्य, श्रीमठ बाघबंरी गद्दी भरद्वाजपूरम के पीठाधीश्वर व बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलबीम गिरी महराज, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती महाराज, शृंंगवेदपुर पीठाधीश्वर जगद्गुरू रामानुजाचार्य स्वामी नारायणचार्य शांडिल्य जी महाराज, सीताराम आश्रम बलसाढ गुजरात के संस्थापक स्वामी समर्थ रामदास महाराज, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जैसे आचार्य आएंगे।
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