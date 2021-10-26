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Bhadohi News: हाईवे पर मानक से तेज चलाने पर 144 चार पहिया वाहनों का चालान

Sat, 17 Oct 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:21 AM IST
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144 four-wheeled vehicles fined for exceeding speed limits on the highway
वहिदानगर। जिले की यातायात पुलिस ने शुक्रवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 255 वाहनों का चालान किया। वहीं कागज न होने पर एक वाहन को सीज कर दिया। यातायात प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि यातायात को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। बताया कि शुक्रवार को वहिदानगर, सीतामढ़ी, गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही में अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपीगंज में एक वाहन के पास वाहन के कागज न होने और वाहन काफी पुराना होने पर सीज कर दिया। बिना हेलमेट व तीन सवारी जैसे 110 दो पहिया वाहनों का चालान किया। वहीं हाईवे पर अभियान के दौरान निर्धारित मानक से अधिक स्पीड में चलने वाले 144 वाहनों का भी चालान किया गया। बताया कि टीम ने चार लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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