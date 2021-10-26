फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Better coordination between traders and the GST department is essential: Rajendra

व्यापारियों और जीएसटी विभाग में बेहतर समन्वय जरूरी : राजेंद्र

Sat, 17 Oct 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Better coordination between traders and the GST department is essential: Rajendra
गोपीगंज। दिवाली को देखते हुए शुक्रवार को गोपीगंज नगर स्थित शिव सावित्री लॉन में राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जीएसटी के सहायक आयुक्त राजेंद्र पटेल ने व्यापारियों की बातों को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी दी।
विज्ञापन

कहा कि व्यापारियों और जीएसटी विभाग के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है, क्योंकि जब तक नियमों की बेहतर जानकारी नहीं रहेगी, तब तक पारदर्शिता नहीं आ सकी। इस संवाद का उद्देश्य व्यापारियों और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जीएसटी संबंधी नियमों को लेकर उनकी शंकाओं को दूर करना है।
विज्ञापन

इसमें रेडीमेड वस्त्र, किराना, ज्वेलरी और मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। राज्य कर अधिकारी मनोज अग्रवाल ने व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी देते हुए विभागीय नियमों के पालन और कर संबंधी प्रक्रियाओं को समझने पर जोर दिया।

मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल भदोही के जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed