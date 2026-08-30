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Bhadohi News: हाॅकी में स्टेडियम एकादश और वॉलीबॉल में स्टेडियम ए टीम बनी विजेता

Sun, 30 Aug 2026 01:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:41 AM IST
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Stadium XI emerged as the winner in hockey
खेल दिवस पर जिला स्टेडियम में विजेता टीम के ​खिलाड़ी और पीछे अति​थिगण। स्रोत: खेल विभाग - फोटो : Archive
भदोही। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शनिवार को जिला स्टेडियम मूंसीलाटपुर में अंडर-14 बालक हॉकी जूनियर बालक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। हॉकी में जहां स्टेडियम एकादश विजयी रहा। वहीं वॉलीबॉल में स्टेडियम ए की टीम विजेता रही। मुख्य अतिथि भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता में पहला मैच स्टेडियम बी और नेशनल इंटर कॉलेज के बीच हुआ। इसमें नेशनल कॉलेज 1-0 से विजयी हुआ। दूसरे मैच में राज हॉकी एकेडमी ने यूपीएस खेमईपुर को 2-0 से हराया। फाइनल मैच नेशनल इंटर कॉलेज और स्टेडियम एकादश के मध्य खेला गया। जिसमें स्टेडियम एकादश 4-3 से विजेता हुई। इसी तरह जूनियर बालक वॉलीबॉल में स्टेडियम ए ने स्टेडियम-बी को 25-21 से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल पर कब्जा जमाया।
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सांसद ने कहा कि खिलाड़ियों में मानसिक व शारीरिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। खेल पूरी तरह से माइंड गेम होते हैं। अगर आप एक-एक चीजों का ध्यान रखेंगे तो इसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। निर्णायक की भूमिका हॉकी कोच मुनव्वर हुसैन, आशीष कुमार, विनय चौरसिया, संजय, रमेश, प्रतीक्षा राय, सुमन यादव एवं खुशी ने निभाई। इसके पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला हॉकी संघ के संरक्षक मो. शाह आलम ने किया। मौके पर र उप क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, माता प्रसाद शुक्ला, सुभाष चंद्र यादव आदि रहे।
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