फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Shuttering of a house under construction collapses, worker dies after being buried under debris, another injured

Bhadohi News: निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी, मलबे में दबने से मजदूर की माैत, एक घायल

Thu, 17 Sep 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Shuttering of a house under construction collapses, worker dies after being buried under debris, another injured
जीयनपुर में शटरिंग गिरने के बाद मौके पर ग्रामीणों से बात करती पुलिस। स्रोत: जागरूक पाठक
सुरियावां थानाक्षेत्र के जीयनपुर गांव में मंगलवार की रात नाै बजे निर्माणाधीन मकान की छत की शटरिंग गिर गई। मलबे में दबने से मजदूर चंद्रेश कुमार उर्फ सभापति (50) निवासी वीरमपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

एएसपी के मुताबिक जीयनपुर गांव में संतलाल के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। मकान की छत की अब ढलाई होनी थी। मंगलवार को ढलाई के लिए शटरिंग लगाई गई थी। निर्माण कार्य के दौरान अचानक शटरिंग और लिंटर भरभराकर नीचे गिर गया। इससे वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए। लिंटर गिरने की तेज आवाज के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
विज्ञापन

हादसे में चंद्रेश कुमार उर्फ सभापति पुत्र साहब लाल बिंद निवासी बीरमपुर मलबे में दब गए। बचाव दल और ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं बल्लू (40) निवासी बैरीपरवा को मामूली चोटें आईं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एएसपी शुभम अग्रवाल और सीओ भदोही सुमित कुमार त्रिपाठी ने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर सुरियावां के अलावा दुर्गागंज व अन्य थानों की पुलिस मौजूद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

एएसपी ने बताया कि रात करीब नौ बजे निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरने की सूचना मिली। सूचना पर स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर ठेकेदार हरिश्चंद्र मौर्य और मकान मालिक संतलाल गौतम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed