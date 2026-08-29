Bhadohi News: भदोही के राणा ने प्रयागराज के रामबाबू को दी पटकनी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 AM IST
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अभोली। ब्लाॅक के गोकुल पट्टी बसवापुर गांव में रक्षाबंधन पर शुक्रवार को विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल में पूर्वांचल के कई जिलों के नामी पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। मुख्य आकर्षण भदोही के राणा केसरी और प्रयागराज के रामबाबू पहलवान के बीच 5000 रुपये की कुश्ती रही। करीब 15 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में राणा केसरी ने दांव लगाकर रामबाबू को चित्त कर दिया। भदोही के शिवराज पहलवान ने अभोली के शिवकुमार को हराया।
आजमगढ़ के संजय ने भदोही के मुसलिमीन पहलवान को पटकनी दी। इसी तरह रामपुर के बाला पहलवान ने भदोही के जान आलम, जौनपुर के रामसमूह ने मिर्जापुर के कन्हैया और तेजपुर के मनोज ने गाजीपुर के राजेंद्र पहलवान को हराया।
विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने बताया कि ग्रामीण परंपरा और युवाओं को कुश्ती से जोड़ने के लिए हर साल रक्षाबंधन पर दंगल कराया जाता है। इस दौरान प्रधान फूलचंद गौतम, उमेश गिरी, धीरज कुमार, राहुल सिंह यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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आजमगढ़ के संजय ने भदोही के मुसलिमीन पहलवान को पटकनी दी। इसी तरह रामपुर के बाला पहलवान ने भदोही के जान आलम, जौनपुर के रामसमूह ने मिर्जापुर के कन्हैया और तेजपुर के मनोज ने गाजीपुर के राजेंद्र पहलवान को हराया।
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विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने बताया कि ग्रामीण परंपरा और युवाओं को कुश्ती से जोड़ने के लिए हर साल रक्षाबंधन पर दंगल कराया जाता है। इस दौरान प्रधान फूलचंद गौतम, उमेश गिरी, धीरज कुमार, राहुल सिंह यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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