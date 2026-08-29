Bhadohi News: फिर बढ़ने लगी गंगा, जलस्तर पहुंचा 72.820 मीटर

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एक दिन राहत देने के बाद शुक्रवार को गंगा का जलस्तर बढ़न लगा। जलस्तर में दोबारा वृद्धि होने से तटवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर रखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। बृहस्पतिवार की शाम चार बजे गंगा का जलस्तर 72.880 मीटर दर्ज किया गया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह सात बजे तक जलस्तर स्थिर रहा। फतहां स्थित कंट्रोल रुम प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया सुबह सात बजे के बाद गंगा के जलस्तर में करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे तक जलस्तर बढ़कर 72.790 मीटर पहुंचा। इसके बाद भी बढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार शाम चार बजे जलस्तर 72.820 मीटर दर्ज किया गया। इस दौरान करीब दो घंटे में एक सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ने की बात सामने आई।