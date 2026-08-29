Bhadohi News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत होने के मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग पर हथेड़ा गांव के पास बाइक व साइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार की उपचार के दौरान वाराणसी के ट्राॅमा सेंटर में मौत हो गई। हथेड़ा गांव निवासी सियाराम कोल (60) बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग के हथेड़ा गांव के पास सामने से आ रहे बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। बाइक पवारी खुर्द गांव निवासी रियाज चला रहे थे।
इस हादसे में गिरकर सियाराम कोल गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान बृहस्पतिवार को ट्राॅमा सेंटर में उनकी मौत हो गई। सियाराम के पुत्र सूरज ने हलिया थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर बाइक चालक रियाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग पर हथेड़ा गांव के पास बाइक व साइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार की उपचार के दौरान वाराणसी के ट्राॅमा सेंटर में मौत हो गई। हथेड़ा गांव निवासी सियाराम कोल (60) बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग के हथेड़ा गांव के पास सामने से आ रहे बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। बाइक पवारी खुर्द गांव निवासी रियाज चला रहे थे।
इस हादसे में गिरकर सियाराम कोल गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान बृहस्पतिवार को ट्राॅमा सेंटर में उनकी मौत हो गई। सियाराम के पुत्र सूरज ने हलिया थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर बाइक चालक रियाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन