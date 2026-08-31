Bhadohi News: दिव्यांग खिलाड़ी को पूर्व सीएम ने किया सम्मानित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
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महराजगंज। औराई ब्लॉक के इटवां गांव निवासी दिव्यांग खिलाड़ी शिव प्रकाश यादव को खेल दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में सम्मानित किया। आश्वासन दिया कि सरकार बनने पर खेल कोटे से नौकरी भी देंगे। 90 फीसदी से अधिक दिव्यांग शिव प्रकाश यादव पैरा पावर लिफ्टर हैं।
जापान के क्योटो शहर में आयोजित चैलेंज कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 54 किलो भार वर्ग में 145 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वह भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कोच राजेंद्र सिंह रहेलू की देखरेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा वह कई पदक जीत चुके हैं। इटवा के इलाका यादव के सबसे छोटे बेटे शिव प्रकाश ग्रामीण परिवेश से आते हैं। बड़े भाई जय प्रकाश यादव के त्याग और समर्पण से वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शिव प्रकाश ने बताया कि बीटेक करने के बाद उनको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। वहां के मैनेजर ने उन्हें पैरा पावर लिफ्टिंग में जाने के लिए प्रेरित किया।
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जापान के क्योटो शहर में आयोजित चैलेंज कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 54 किलो भार वर्ग में 145 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वह भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कोच राजेंद्र सिंह रहेलू की देखरेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा वह कई पदक जीत चुके हैं। इटवा के इलाका यादव के सबसे छोटे बेटे शिव प्रकाश ग्रामीण परिवेश से आते हैं। बड़े भाई जय प्रकाश यादव के त्याग और समर्पण से वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शिव प्रकाश ने बताया कि बीटेक करने के बाद उनको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। वहां के मैनेजर ने उन्हें पैरा पावर लिफ्टिंग में जाने के लिए प्रेरित किया।
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