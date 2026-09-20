भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग सुरक्षित, सभी का सम्मान : सुरेश पासी

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पूर्व की सरकार में पूर्वांचल से लेकर जिले में गुंडों के कारण लोगों का रहना मुश्किल था। अब वह जेल में है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान दे रही है।किसानों के लिए सम्मान निधि, बुजुर्गाें के लिए पेंशन, आवास, राशन समेत तमाम योजनाएं मिल रही हैं। पूर्व की सरकारों में नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता था। नौजवान नौकरी नहीं पाते थे। भाजपा में योग्य को नौकरी मिलती है। भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं है।विधानसभा चुनाव के बाद ग्राम प्रधान एवं ब्लाॅक प्रमुख का चुनाव होगा। इस मौके पर लालू गौतम, मुरली गौतम, गोविंदा पासी, संतोष सरोज, कृष्णमुरारी, धर्मेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, अजीत कुमार, रवि श्रीवास्तव, अशोक गिरी मौजूद रहे। संवाद