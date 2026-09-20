Bhadohi News: जिला स्तरीय ट्रायल में 10 पुरुष, 7 महिला खिलाड़ी चयनित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:08 AM IST
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पं.दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य शनिवार को मूंसीलाटपुर जिला स्टेडियम में पुरुष-महिला एथलेटिक्स जिला स्तरीय ट्रायल में 10 पुरुष व 7 महिला खिलाड़ी चयनित किए गए। चयनित खिलाड़ी अब मंडल स्तरीय चयन ट्रायल में भाग ले सकेंगे। जिला उपक्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में पुरुष वर्ग में मेराज अली, तेजस सिंह, रवि शंकर, प्रीतम सरोज, आशीष कुमार बिंद, राजकुमार, विवेक राजभर, केशव कुमार, आकाश एवं शिवम यादव जबकि महिला वर्ग में सोनाली यादव, नीलू, लक्ष्मी, शालिनी, स्नेहा, रेशमा बिंद एवं ममता पाल का चयन किया गया है। अब इन सभी चयनित खिलाड़ियों को 21 सितंबर को भिस्कुरी पहाड़ी मिर्जापुर में होने वाले मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। चयन ट्रायल एथलेटिक्स प्रशिक्षक विनय कुमार एवं ज्योति सिंह की देखरेख में हुआ।
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