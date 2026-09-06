Bhadohi News: चयन ट्रायल में 20 खिलाड़ी चयनित

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चयनकर्ता अंतेश मिश्रा ने बताया कि रविवार को 48 में से 20 खिलाड़ियों के चयन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। चार घंटे तक चले चयन ट्रायल के बाद आगामी पांच दिन के कैंप के लिए 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया। पांच दिन के कैंप में सर्वोत्तम 14 खिलाड़ियों को चंदौली में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए चयन किया जाएगा। विज्ञापन

जिन 20 खिलाड़ियों का कैंप के लिए चयन किया गया उनमें प्रिंस मिश्रा, अवनीश यादव, संदीप मौर्य, प्रियांशु शर्मा, विशाल, संजय यादव, योगेश यादव, राघवेन्द्र यादव, सचिन मिश्रा, सुमित सरोज, ओम गिरी, धनंजय मिश्रा, चंद्रजीत दुबे, शिव कुमार मौर्य, इंद्रजीत गौतम, आयुष उपाध्याय, राजन यादव, दिलीप यादव, अंकित सरोज, निलेश पटेल शामिल हैं। चयनकर्ता अंतेश मिश्रा ने बताया कि रविवार को 48 में से 20 खिलाड़ियों के चयन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। चार घंटे तक चले चयन ट्रायल के बाद आगामी पांच दिन के कैंप के लिए 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया। पांच दिन के कैंप में सर्वोत्तम 14 खिलाड़ियों को चंदौली में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए चयन किया जाएगा।जिन 20 खिलाड़ियों का कैंप के लिए चयन किया गया उनमें प्रिंस मिश्रा, अवनीश यादव, संदीप मौर्य, प्रियांशु शर्मा, विशाल, संजय यादव, योगेश यादव, राघवेन्द्र यादव, सचिन मिश्रा, सुमित सरोज, ओम गिरी, धनंजय मिश्रा, चंद्रजीत दुबे, शिव कुमार मौर्य, इंद्रजीत गौतम, आयुष उपाध्याय, राजन यादव, दिलीप यादव, अंकित सरोज, निलेश पटेल शामिल हैं।

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चंदौली में 12 व 13 सितंबर को होने वाली 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर स्टेट बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए रविवार को भदोही जिले की टीम के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से अभयनपुर मैदान में किए गए चयन ट्रायल में लगभग 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से पूर्व लगने वाले कैंप के लिए कुल 20 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कैंप के बाद अंतिम 14 खिलाड़ियों की घोषणा की जाएगी।