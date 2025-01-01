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हवा तेज गति से चलने के कारण ठंड की अनुभूति हर किसी को हुई। सुबह-शाम अलाव जलने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है आगामी दो दिनों में तापमान में 10 डिग्री रहेगा।कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 26 डिग्री पर स्थिर है। रविवार सुबह हल्का कोहरा रहा, भोर में वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। दिन का पारा चढ़ते ही कोहरा छंट गया।इन दिनों सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा है। अब दोपहर में धूप भी फीकी पड़ने लगी है। शाम होते ही चौराहों पर अलाव जल रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ जा रही है।