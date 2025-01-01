Bhadohi News: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, रात का तापमान 11 डिग्री पहुंचा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:42 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:42 AM IST
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जिले में ठंडी हवाओं ने साथ ठिठुरन अब बढ़ा दी है। शाम होते ही लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। रविवार की रात तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
हवा तेज गति से चलने के कारण ठंड की अनुभूति हर किसी को हुई। सुबह-शाम अलाव जलने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है आगामी दो दिनों में तापमान में 10 डिग्री रहेगा।
कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 26 डिग्री पर स्थिर है। रविवार सुबह हल्का कोहरा रहा, भोर में वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। दिन का पारा चढ़ते ही कोहरा छंट गया।
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इन दिनों सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा है। अब दोपहर में धूप भी फीकी पड़ने लगी है। शाम होते ही चौराहों पर अलाव जल रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ जा रही है।
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हवा तेज गति से चलने के कारण ठंड की अनुभूति हर किसी को हुई। सुबह-शाम अलाव जलने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है आगामी दो दिनों में तापमान में 10 डिग्री रहेगा।
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कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 26 डिग्री पर स्थिर है। रविवार सुबह हल्का कोहरा रहा, भोर में वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। दिन का पारा चढ़ते ही कोहरा छंट गया।
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इन दिनों सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा है। अब दोपहर में धूप भी फीकी पड़ने लगी है। शाम होते ही चौराहों पर अलाव जल रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ जा रही है।