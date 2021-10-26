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ईएनटी के मरीजों को वापस लौटना पड़ता है या अन्य डॉक्टरों से दवा लेनी पड़ती है। वहीं निजी अस्पतालों में गिने-चुने ईएनटी के डॉक्टर हैं। जिला अस्पताल से प्रतिदिन 12 मरीज ईएनटी के वापस लौटते हैं।दो से ढाई लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले जिला अस्पताल में दो साल से ईएनटी के डॉक्टर नहीं हैं। इससे पहले ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. दीप्ति पांडेय की तैनाती हुई थी।उनका तबादला महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही में होने के बाद से एमसीएच में पद रिक्त है। जिला अस्पताल में रोजाना 700 से 800 की ओपीडी होती है।इसमें से 15 मरीजों को नाक, कान और गले में समस्या होती है। अस्पताल में 15 डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर नहीं हैं। ज्ञानपुर निवासी सूरज गुप्ता ने बताया कि स्नान करते वक्त कान में पानी चला गया था। जिला अस्पताल में ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने आए थे।फिजिशियन ने दवा दी। चकवा निवासी धीरज गौंड ने बताया कि कान से पानी आ रहा है। एक सप्ताह पहले एमसीएच को डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी। लेकिन ईएनटी की कोई डॉक्टर नहीं है।