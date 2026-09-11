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पीडीए की एकजुटता से भाजपा की बढ़ गई है बेचैनी : बाबू सिंह

Fri, 11 Sep 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:48 AM IST
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BJP's anxiety has increased due to the unity of the PDA: Babu Singh
नगर के चौरी रोड पर स्वजनो सं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते बाबू सिंह कुशवाहा। स्रोत- संवाद
भदोही। समाजवादी पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को बड़ी बाग के पास स्थित एक मैरेज लॉन में पीडीए जन पंचायत एवं स्वजनों से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीडीए की एकजुटता, सामाजिक न्याय, आपसी भाईचारे और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। 2027 में भाजपा को अपनी हार साफ दिख रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता परेशान है। भाजपा को सत्ता से हटाने का मन जनता ने बना लिया है।
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उन्होंने बताया कि पीडीए समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और सामाजिक न्याय की आवाज को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं और विचार सुनना तथा उनके आधार पर काम करना चाहिए। जनता की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने और संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर आरिफ सिद्दीकी, सुरेश चंद साहू, टोनी मंसूरी, आसिफ खान, अंजनी सरोज, श्यामला सरोज, पूर्व विधायक मधुबाला पासी, देवा जायसवाल, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, बाबू, अली शेर खान मौजूद रहे।
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