Bhadohi News: डेंगू-मलेरिया के मरीज खोजेंगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

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अभियान में जिले में कुल 1272 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा एएनएम और सुपरवाइजर शामिल हैं। सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टीमें गांव-गांव जाकर बुखार के मरीजों की सूची तैयार करेंगी। साथ ही लोगों को मच्छरों से बचाव, पानी को ढककर रखने और सफाई के प्रति जागरूक करेंगी। जिन घरों में बुखार के मरीज मिलेंगे, वहां सफाई के लिए विशेष रूप से कहा जाएगा। निकायों में अभियान के दौरान नालियों की सफाई, कूड़े का निस्तारण और जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर दवा डालने का काम नगर पंचायत और नगर पालिका की तरफ से किया जाएगा। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।सीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि बरसात के बाद डेंगू-मलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज मिलने शुरू हो जाते हैं। संक्रमण से संबंधित बीमारियां ज्यादातर गंदगी के कारण होती हैं। समय रहते मरीजों की पहचान करके उपचार शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में एलाइजा जांच होती है। इससे डेंगू का पता तुरंत चलता है।