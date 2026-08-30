Bhadohi News: 300 आयातक व 200 निर्यातकों के ठहरने का होगा इंतजाम

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सीईपीसी इस साल के कालीन मेले को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस साल स्टॉलों का शुल्क भी काफी कम रखा गया था। वहीं आयातकों और निर्यातकों को बेहतर सुविधा मिले। इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीईपीसी निर्यातकों को ठहराने के साथ एयरपोर्ट से होटल व होटल से भदोही स्थित मेला स्थल तक उन्हें लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की है। मेले के लिए अब तक 67 देशों के 500 से अधिक आयातकों को आमंत्रित किया गया है। भदोही में पांचवीं बार आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेला कमेटी के लोग लगातार आनलाइन बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं।इंडिया कारपेट एक्सपो के 50वें संस्करण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बैठकों में लगातार इसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्यातकों व आयातकों को ठहरने व आने-जाने की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। - असलम महबूब, वाइस चेयरमैन, सीईपीसी।