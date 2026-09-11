Bhadohi News: 24 घंटे में 32 मिमी बारिश, दो कच्चे मकान गिरे

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जिले में बीते कई दिनों से मौसम साफ था। हालांकि इस बीच कभी-कभार कुछ देर के लिए बूंदाबांदी या बारिश हो जा रही थी, लेकिन बुधवार को तीन बजे के करीब हवा की दिशा में बदलाव हुआ। पछुआ से पुरवा हवा चलने लगी। हवा की चाल बदलते ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे। छह बजे के करीब 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के बीच बारिश हुई। उसके बाद करीब 45 मिनट से अधिक समय से पूरे जिले में बारिश दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को बदले मौसम के बाद से लगातार बारिश का मौसम बना रहा है। रात में भी कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश ज्ञानपुर, दुर्गागंज, अभोली, सुरियावां, मुख्यालय, भदोही, औराई सहित कई स्थानों पर हुआ।इस बीच रात के समय हुई बारिश से ऊंज के कुरमैचा गांव निवासी विजय कुमार उर्फ पामू दलित का रिहायशी मकान गिर गया। वहीं गांव के रास्ते कीचड़ से सन गए। कृषि विभाग केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि दो-तीन दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

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ज्ञानपुर। जिले में बृहस्पतिवार को बदले मौसम के मिजाज से उमस भरी गर्मी से काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। इस बीच रात और दिन के समय रुक-रुक कर हुई बरसात के कारण दो कच्चे मकान धराशायी हो गए। वहीं ग्रामीण इलाकों की सड़कें कीचड़ से सन गई। वहीं ग्रामीण बाजारों की पटरियों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में 32 मिमी (मिलीमीटर) बरसात दर्ज की गई है। हवाओं की दिशा में बदलाव से आगामी दिनों में बारिश का मौसम बना रहेगा।