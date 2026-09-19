Bhadohi News: 7 करोड़ से बने 3 डिपो, नहीं अाती है एक भी बस

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किसी भी बस अड्डे पर बसें नहीं रुकती है। व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को ट्रेन या निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है। जीर्णोद्धार के नाम पर बजट खर्च हो रहा है।व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। मिर्जापुर से जौनपुर और काशी से प्रयागराज रूट पर प्रतिदिन 100 से अधिक रोडवेज बसों का आना-जाना होता है।ये बसें भी बस अड्डे के बजाय हाईवे से होकर गुजर जाती हैं। शुक्रवार को हमारी टीम ने रोडवेज बस स्टेशनों की पड़ताल की।भदोही के जमुनीपुर बस डिपो में सन्नाटा रहा। यहां तैनात एक कर्मचारी मौजूद मिला। ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर भी बस स्टेशन पर सन्नाटा दिखा। औराई बस स्टेशन पर प्रयागराज की तरफ से आने वाली बसें परिसर में आईं, लेकिन मिर्जापुर, जौनपुर और बनारस की बसें हाइवे से होकर निकल गईं।12 हजार यात्री प्रतिदिन करते हैं सफर : जिले में भदोही संग गोपीगंज, ज्ञानपुर मुख्य बाजार है। यहां से प्रतिदिन व्यापारी प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर जाते हैं। इसके अलावा उपचार समेत अन्य कार्यों के लिए आना-जाना होता है। औसतन प्रतिदिन 12 हजार यात्री सफर करते हैं। रोडवेज बस न मिलने से वे ट्रेन या निजी साधनों से गंतव्य की ओर से जाते हैं।