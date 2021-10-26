एचपीवी : 55.1 फीसदी टीकाकरण के साथ भदोही मंडल में अव्वल

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महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय सहित छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में किशोरियों को एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा एएनएम कैंप लगाकर टीका लगाया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर अभिभावकों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रही है। डिप्टी सीएमओ डॉ. रामपाल यादव प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जिसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाती है। जिले में 20646 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष 11 हजार 366 किशोरियों को टीका लग चुका है।इनसेटजिला - फीसदी - टीका लगा - लक्ष्यभदोही - 55.1 फीसदी - 11366 - 20646सोनभद्र - 49.6 फीसदी - 12119 - 24448मिर्जापुर - 47.6 फीसदी - 15544 - 32635नोट: आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त, तीन सितंबर तकवर्जन:एचपीवी टीकाकरण को लेकर जिले की प्रगति मंडल में अच्छी है। हम पहले स्थान पर है। लगातार टीकाकरण की मॉनिटरिंग की जाती है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों का सीधे वेतन रोका जाता है। -