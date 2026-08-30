Basti News: रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, तीन घायल

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हवेली खास निवासी मनीष कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे वह अपनी कार से घर लौट रहे थे। गांव के खलिहान के पास राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर चारों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और ईंट से उन पर हमला कर दिया।शोर सुनकर मनीष के भाई और भतीजे विशाल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। हमले में मनीष और उनके भाई के सिर में चोट आई, जबकि विशाल की उंगली में कुल्हाड़ी लगने से वह कट गई। घटना के बाद घायलों का उपचार कराया गया। पुलिस ने मनीष कुमार यादव की तहरीर के आधार पर राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय के