Basti News: रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, तीन घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:10 AM IST
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पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हवेली खास गांव में शुक्रवार रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में युवक और उसके भाई के सिर में चोट आई, जबकि भतीजे की उंगली कुल्हाड़ी लगने से कट गई। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
हवेली खास निवासी मनीष कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे वह अपनी कार से घर लौट रहे थे। गांव के खलिहान के पास राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर चारों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और ईंट से उन पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर मनीष के भाई और भतीजे विशाल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। हमले में मनीष और उनके भाई के सिर में चोट आई, जबकि विशाल की उंगली में कुल्हाड़ी लगने से वह कट गई। घटना के बाद घायलों का उपचार कराया गया। पुलिस ने मनीष कुमार यादव की तहरीर के आधार पर राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय के
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हवेली खास निवासी मनीष कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे वह अपनी कार से घर लौट रहे थे। गांव के खलिहान के पास राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर चारों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और ईंट से उन पर हमला कर दिया।
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शोर सुनकर मनीष के भाई और भतीजे विशाल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। हमले में मनीष और उनके भाई के सिर में चोट आई, जबकि विशाल की उंगली में कुल्हाड़ी लगने से वह कट गई। घटना के बाद घायलों का उपचार कराया गया। पुलिस ने मनीष कुमार यादव की तहरीर के आधार पर राम सजन चौहान, जोगिंदर, महेंद्र और विनय के
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