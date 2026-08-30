Basti News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच हुई रेसिपी प्रतियोगिता
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। आंगनबाड़ी केंद्रों को नेफेड और प्लांट की ओर से दिए जा रहे पोषाहार सामग्री से विविध प्रकार की व्यंजन को बनवाकर शनिवार को विकास भवन सभागार में रेसिपी प्रतियोगिता कराई गई। सीडीओ सार्थक अग्रवाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह ने व्यंजन को चखा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया।
सीडीपीओ हर्रैया सचिन राय, सांऊघाट सीडीपीओ किशन यादव, बनकटी सीडीपीओ जितेंद्र कुमार ने स्टॉल का अवलोकन कराया। प्रतियोगिता में 15 परियोजनाओं से दो-दो मुख्य सेविकाओं ने और चार-चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा किया था। पोषाहार सामग्री से लड्डू, बर्फी, खस्ता मठरी, मीठा दलिया, साजन मिक्स पकौड़ी, इडली मैक्स पुरी, खिचड़ी, बिस्किट, ठोका, मीठा दलिया बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्टॉल पर लगाया। सीडीपीओ बलराम सिंह ने प्रतियोगिता के उद्देश्य को बताया। संचालन आयोजक देवेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। संवाद
विज्ञापन
सीडीपीओ हर्रैया सचिन राय, सांऊघाट सीडीपीओ किशन यादव, बनकटी सीडीपीओ जितेंद्र कुमार ने स्टॉल का अवलोकन कराया। प्रतियोगिता में 15 परियोजनाओं से दो-दो मुख्य सेविकाओं ने और चार-चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा किया था। पोषाहार सामग्री से लड्डू, बर्फी, खस्ता मठरी, मीठा दलिया, साजन मिक्स पकौड़ी, इडली मैक्स पुरी, खिचड़ी, बिस्किट, ठोका, मीठा दलिया बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्टॉल पर लगाया। सीडीपीओ बलराम सिंह ने प्रतियोगिता के उद्देश्य को बताया। संचालन आयोजक देवेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। संवाद
विज्ञापन