Basti News: बस्ती में दो मरीज मिलने से हड़कंप

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शहर के गौरीदत्त धर्मशाला के पास रहने वाले 67 वर्षीय बुजुर्ग को सांस फूलने और तेज बुखार की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच में उनकी रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई।वहीं, ओरीजोत निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग की भी तबीयत खराब होने पर पहले जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। 20 को हुई जांच में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। संवाद