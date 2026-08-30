Basti News: बस्ती में दो मरीज मिलने से हड़कंप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
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बस्ती। जिले में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दोनों मरीजों की लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में हुई जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि, दोनों मरीज अब स्वस्थ हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है।
शहर के गौरीदत्त धर्मशाला के पास रहने वाले 67 वर्षीय बुजुर्ग को सांस फूलने और तेज बुखार की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच में उनकी रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई।
वहीं, ओरीजोत निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग की भी तबीयत खराब होने पर पहले जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। 20 को हुई जांच में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। संवाद
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शहर के गौरीदत्त धर्मशाला के पास रहने वाले 67 वर्षीय बुजुर्ग को सांस फूलने और तेज बुखार की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच में उनकी रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई।
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वहीं, ओरीजोत निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग की भी तबीयत खराब होने पर पहले जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। 20 को हुई जांच में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। संवाद
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