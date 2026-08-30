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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Call to unite the OBC community

Basti News: ओबीसी समाज को एकजुट कर करने का आह्वान

Sun, 30 Aug 2026 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:28 AM IST
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Call to unite the OBC community
बस्ती। बसपा की ओर से सामाजिक भाईचारा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संगठन की विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक कप्तानगंज विधानसभा के तेनुई मंदिर चौराहे पर हुई। ओबीसी समाज के लोगों ने पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि बसपा के मुख्य मंडल संयोजक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट भीम राजभर ने बसपा सरकार के कार्यकाल में ओबीसी समाज के हित में किए गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। अध्यक्षता मुख्य मंडल संयोजक रामचेत निराला ने की। विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक केसी मौर्य, दयाशंकर गौतम, अनिल कुमार मौर्य, शिव कुमार प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद गौतम, कृष्ण प्रसाद मौर्य, गुलाब राव, देशराज, बंधु चौधरी, रामदास यादव, अंकुर चौहान मौजूद रहे। संवाद
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