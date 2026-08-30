Basti News: पशुओं को लगाए गए टीके, पशुपालकों को किया जागरूक

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बस्ती। पशुपालन विभाग की ओर से संचालित टीकाकरण अभियान में शनिवार को 14 ब्लॉकों में चिह्नित पशुओं का टीकाकरण किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि 2134 पशुओं को टीके लगाए गए। यह अभियान अभी चलता रहेगा। पशुपालकों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। संवाद