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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Woman suffers burns in women's restroom under suspicious circumstances; dies while being taken to Lucknow.

Basti News: संदिग्ध हालात में महिला शाैचालय में झुलसी, लखनऊ ले जाते समय मौत

Sun, 20 Sep 2026 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:47 AM IST
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Woman suffers burns in women's restroom under suspicious circumstances; dies while being taken to Lucknow.
दुबौलिया। थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में शुक्रवार की रात घर के शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसकर गंभीर हुई महिला की लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। ग्रामीणों में चर्चा है कि महिला ने शौचालय के अंदर पेट्रोल छिड़ककर खुद आग लगाई है।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। वहीं, विदेश में रह रहे पति को घटना की सूचना दे दी गई है, जो घर के लिए रवाना हो चुके हैं। दामोदरपुर गांव निवासी लालजी यादव की पत्नी कविता यादव (35 वर्ष) शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर के शौचालय में गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने शौचालय के अंदर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर लिया। अंदर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।
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ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई, तब तक कविता गंभीर रूप से झुलस चुकी थी।परिजन आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज के ओपेक चिकित्सालय कैली ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन उन्हें एंबुलेंस से लखनऊ लेकर जा रहे थे, लेकिन अयोध्या के पास पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही दुबौलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और मौके से साक्ष्य जुटाए।
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इस संबंध में दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि मृतका का शव अयोध्या में कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचानामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी हर बिंदु पर गहराई से जांच की जा रही है। डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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