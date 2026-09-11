Basti News: 72 दिन तक जूझते रहे परिजन, मंडलायुक्त के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर

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क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता के मुताबिक उनकी 16 वर्षीय बेटी शहर के एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा थी। जगदीशपुर निवासी एक छात्र और उसके चार साथी छात्रा से मोबाइल पर बातचीत करते थे। आरोपी का उनके गांव के एक लड़के घर भी आना-जाना था।आरोप है कि उक्त छात्र ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसा लिया था। वह उसे अक्सर घुमाने के बहाने अज्ञात और एकांत स्थानों पर ले जाकर मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाता था। इन्हीं के जरिये उसे ब्लैकमेल कर परेशान करता था। उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। इन्हीं बातों से परेशान होकर 29 जून को दोपहर करीब दो बजे बेटी ने घर में आत्महत्या कर ली।