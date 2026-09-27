Basti News: बिजली के खंभे में उतरा करंट, महिला की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:03 AM IST
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वाल्टरगंज। लगातार हो रही तेज आंधी-बारिश के बीच शुक्रवार को गणेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच स्थित लोहिया नगर में बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
लोहिया नगर निवासी बासमती निषाद (55) पत्नी स्व. नागेशर शुक्रवार को घर के पास स्थित पेड़ से बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने गई थीं। इसी दौरान पेड़ के पास लगे बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही बेहोश गई।
घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को तत्काल जिला अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली के खंभे में करंट उतरने से हादसा हुआ।
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लोहिया नगर निवासी बासमती निषाद (55) पत्नी स्व. नागेशर शुक्रवार को घर के पास स्थित पेड़ से बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने गई थीं। इसी दौरान पेड़ के पास लगे बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही बेहोश गई।
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घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को तत्काल जिला अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली के खंभे में करंट उतरने से हादसा हुआ।
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