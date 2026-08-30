Basti News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर महिला की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
लालगंज। भाई को राखी बांधकर घर लौट रही महिला की शनिवार सुबह करीब 11 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा बारीघाट गांव के पास हुआ। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मुंडेरवा क्षेत्र के अशरफपुर निवासी मीना देवी (50) शनिवार सुबह बरतानिया गांव स्थित अपने मायके गई थीं। वहां उन्होंने भाई रामभवन निषाद को राखी बांधी। इसके बाद वह घर लौट रही थीं। इसी दौरान बारीघाट की ओर से गिट्टी लादकर बरतानिया की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रामफेर और वरुण के घर के पास उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में मीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुंडेरवा क्षेत्र के अशरफपुर निवासी मीना देवी (50) शनिवार सुबह बरतानिया गांव स्थित अपने मायके गई थीं। वहां उन्होंने भाई रामभवन निषाद को राखी बांधी। इसके बाद वह घर लौट रही थीं। इसी दौरान बारीघाट की ओर से गिट्टी लादकर बरतानिया की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रामफेर और वरुण के घर के पास उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में मीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन