Basti News: पांच हजार रुपये नहीं दिए तो बाइक सवार को पीटा, बाइक लेकर भागे बदमाश

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लालगंज क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव निवासी विजय पाल रविवार दोपहर अपने पड़ोसी प्रेमचंद्र के साथ कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रमदेइया गांव में ब्रह्मभोज का निमंत्रण देने जा रहे थे। दोपहर करीब 12:50 बजे वे दुधौरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। इसी दौरान कार सवार चार युवकों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि युवकों ने विजय पाल से पांच हजार रुपये मांगे। रुपये देने से इन्कार करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और बाइक लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुनडीहा भारीनाथ निवासी विशाल भारद्वाज और बैदोलिया निवासी शंशाक पांडेय समेत दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार को पुलिस ने विशाल भारद्वाज को चौखड़ा के पास बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया।थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।