Basti News: 105 शीशी अवैध शराब के साथ बिहार के तीन तस्कर गिरफ्तार

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जीआरपी प्रभारी निरीक्षक बांकेलाल ने बताया कि सोमवार को प्लेटफार्म नंबर दो के पूर्वी छोर पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तीन युवक बैग लेकर खड़े दिखाई दिए। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ की तो वे घबराने लगे। तलाशी लेने पर बैग से 45 शीशी तेजस बुलंद टेट्रा पैक देसी शराब (100 एमएल) और 60 शीशी बंटी बबली देसी शराब (200 एमएल) बरामद हुई। बरामद शराब की कुल कीमत करीब 6,650 रुपये बताई गई है।पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवनंदन कुमार निवासी उलाव, थाना सिंघौल ओपी, जिला बेगूसराय, चंदन कुमार निवासी बाजितपुर बंबईया, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर और अमन कुमार निवासी नवादा, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय (बिहार) के रूप में हुई।प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जीआरपी की टीम में हेड कांस्टेबल रामशरण यादव, विनोद मौर्य, कांस्टेबल मृत्युंजय यादव, अश्विनी सिंह, मनोज यादव और अर्जुन गुप्ता शामिल रहे।