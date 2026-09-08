Basti News: पखवारे भर बाद भी पुलिस ढूंढ़ नहीं पाई फाइल, चल रही जांच

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पुलिस के लिए इतनी पुरानी पत्रावली की बरामदगी चुनौतीपूर्ण बन गई है। जांच में पुलिस के शक की सुई तत्कालीन बाबू व डीसी की ओर घूम रही है। इन पत्रावलियों से जुड़े बाबुओं के हाथ-पांव फूलने लगे हैं। तत्कालीन बाबू के कक्ष का पुलिस ने कुछ दिन पहले जायजा लिया था। नियुक्ति संबंधी पत्रावली जिस कमरे में रखी जाती थी, वहां भी पुलिस ने जांच की थी।वर्ष 2013 से 2016 के बीच नियुक्त हुए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति संबंधी फाइलें गायब होने के मामले में बीएसए की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज है। जांच आगे बढ़ाने के लिए विवेचक कई बार बीएसए कार्यालय जा चुके हैं। बीएसए का बयान भी दर्ज हो चुका है। डीसी से पूछताछ की जा चुकी है। विवेचक सभाशंकर यादव ने बताया कि अभी जांच चल रही है। गायब पत्रावलियों के बारे में जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।