Basti News: भूसा निकालने गई महिला को सांप ने डसा, मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:47 PM IST
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हर्रैया। क्षेत्र के बांसगांव निवासी महिला को बृहस्पतिवार को भूसा निकालते समय सांप ने डस लिया। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। शुक्रवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
बांसगांव निवासी सुनंदा (32) बृहस्पतिवार को करीब चार बजे मवेशियों के लिए भूसा निकालने गई थी। भूसे में छिपकर बैठे सांप ने डस लिया। परिजन सीएचसी ले गए, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालत गंभीर देखकर परिजन ने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां शुक्रवार को इलाज के उसकी दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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बांसगांव निवासी सुनंदा (32) बृहस्पतिवार को करीब चार बजे मवेशियों के लिए भूसा निकालने गई थी। भूसे में छिपकर बैठे सांप ने डस लिया। परिजन सीएचसी ले गए, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालत गंभीर देखकर परिजन ने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां शुक्रवार को इलाज के उसकी दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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